В 2025 году в Тюменской области произошло 490 ДТП с участием детей

В Тюменской области подготовят план конкретных мероприятий, который поможет снизить аварийность с участием детей и сохранить их жизнь и здоровье. Решение принято на расширенном заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, которое провел заместитель губернатора Сергей Шустов.

«Мы уделяем особое внимание безопасности детей. В преддверии весеннего и летнего периода мы понимаем, что повышается их мобильность на уличной дорожной сети - используют велосипеды, самокаты, питбайки, мотоциклы и даже автомобили. Основную роль здесь играют также родители, которые должны быть примером правильного поведения на дорогах», – отметил Сергей Шустов.

Начальник областной Госавтоинспекции Андрей Миллер сообщил, что в 2025 году в регионе произошло 490 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых семь детей погибли, 540 получили травмы. При этом общее количество аварий на дорогах области снизилось, но ситуация с детьми требует особого внимания. Особую обеспокоенность вызвал рост числа «детей-водителей» – тех, кто садится за руль, не имея прав. Только за два дня в областном центре задержали 22 водителя без удостоверения, значительная часть из них – несовершеннолетние.