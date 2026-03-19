Основатель движения «Бессмертный полк» предложил учредить в России День труженика тыла

Тюменская область выступила с инициативой учредить в России новую памятную дату – День тружеников тыла. Губернатор Тюменской области Александр Моор и депутаты регионального парламента единогласно поддержали предложение основателя движения «Бессмертный полк» Геннадия Иванова и направили проект федерального закона в Государственную Думу.

Отмечать памятный день предлагают 6 июня. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году был принят указ об учреждении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которой награждали работавших в тылу.

«В Тюменской области сегодня живут более полутора тысяч тружеников тыла. Для них установлены региональные меры социальной поддержки. Нашей областной столице присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Вклад тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Мы обязаны хранить и передавать новым поколениям память об их трудовом подвиге», – подчеркнул Александр Моор.

Также на заседании думы заслушали доклад начальника областного УМВД и информацию Главного управления МЧС России по Тюменской области о деятельности в 2025 году.