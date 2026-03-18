Среди жителей Югры стали популярны ИИ-инструменты при планировании путешествий

Жители Югры стали чаще пользоваться ИИ-инструментами при планировании собственных путешествий. С начала 2026-го трафик на нейросети для турпоездок вырос сразу в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, каждый третий житель страны так или иначе уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия, а каждый десятый называет ИИ своим постоянным помощником.

Согласно проведенному Островком опросу российских туристов, почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, еще 13% респондентов обращаются к нему эпизодически. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% планируют протестировать такие технологии в ближайшем будущем.

При этом сохраняется и осторожность: 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия, другие 16% не видят в технологиях практической пользы.

По данным анализа обезличенных данных МегаФона, в ХМАО к помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины ‒ на них приходится 83% трафика на тематические ресурсы. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают югорчане в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 36% пользователей, далее идут туристы в возрасте 25-34 лет (30%) и 45-54 (19%).

Туристы, которые уже пользовались ИИ-технологиями для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети для планирования досуга ‒ подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17%), составления подробного маршрута (15%), а также поиска идей для поездки (14%). Еще 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% ‒ ищут жилье или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

«Технологии уже стали частью повседневной жизни, и планирование путешествий ‒ не исключение. У молодого поколения путешественников нейросети пользуются особой популярностью и в скором времени могут стать базовым инструментом для планирования поездок. Поэтому отельерам важно поддерживать информацию о своем объекте размещения в актуальном и структурированном виде, чтобы цифровые помощники корректно считывали ее и использовали при ответах на запросы туристов. При этом пока путешественники по-прежнему хотят сохранять контроль: перепроверять информацию, сравнивать варианты и читать отзывы ‒ для этого они обращаются к проверенным сервисам планирования путешествий», ‒ отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний Островок.

Как выяснили аналитики МегаФона, особый всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий фиксируется в ноябре-декабре, когда туристы занимаются организацией своего новогоднего отпуска, а также в начале лета, когда начинаются каникулы и пора отпусков.

«Чтобы спланировать путешествие, сейчас достаточно мобильного интернета и смартфона в руках ‒ мы видим, что наши абоненты активно пользуются различными сервисами для организации комфортного отдыха, в том числе специальными ИИ-инструментами. Доступность таких ресурсов как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах мы обеспечиваем благодаря планомерному развитию телеком-инфраструктуры», ‒ сказал директор по реализации проектов инфраструктуры на территории Урал и Центр Идрис Ярахмедов.