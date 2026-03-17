Правительство России подготовило законопроект о выдворении иностранцев за 20 видов правонарушений

Правительство России подготовило для внесения в Госдуму законопроект, который ужесточает миграционную политику и вводит обязательное выдворение иностранцев из страны за 20 видов административных правонарушений. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на документ, опубликованный в системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки разработало МВД России. В ведомстве предлагают выдворять иностранцев, в частности, за участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой СМИ и мелкое хулиганство при неповиновении полиции.

В список также вошли несоблюдение требований режима чрезвычайной ситуации и участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации. Необходимость изменений в пояснительной записке объяснили усилением противоправной активности иностранцев, в том числе массовыми драками.

Проект поправок к статьям КоАП МВД представило на рассмотрение депутатам Госдумы 16 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.