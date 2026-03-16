КС РФ запретил штрафовать налогоплательщиков за неявку на допрос по своему делу

Конституционный суд России постановил, что налоговые органы не могут вызывать проверяемого налогоплательщика на допрос в качестве свидетеля по делу, которое касается его собственной деятельности. Такое принуждение противоречит Конституции, сообщает издание rg.ru.

Поводом для рассмотрения стал спор жителя Новосибирска Максима Немерова с налоговой службой. В 2024 году в отношении него проводилась выездная налоговая проверка. Инспекторы вызвали его в налоговый орган для дачи пояснений, однако мужчина на вызов не пришел. За это его оштрафовали на 500 рублей. Позже суд уменьшил штраф до 250 рублей, посчитав наказание несоразмерным.

Немеров не согласился с таким подходом и обратился в Конституционный суд: «Мой процессуальный статус как участника налоговых правоотношений ‒ налогоплательщик. И для этого статуса законодательством о налогах и сборах предусмотрена возможность получения только пояснений. При этом НК РФ не содержит норм, позволяющих привлечь вызванного проверяемого налогоплательщика к какой-либо налоговой ответственности за неявку по вызову».

Конституционный суд в целом поддержал эту позицию. Судьи указали, что положения Налогового кодекса не позволяют признавать проверяемого налогоплательщика свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности и штрафовать его за неявку на допрос.

При этом сами статьи Налогового кодекса, которые оспаривал заявитель, суд не признал противоречащими Конституции. Однако КС отметил, что на практике налоговые органы иногда применяют их расширительно, что приводит к нарушениям прав граждан.

Суд также напомнил о конституционном принципе: никто не может нести ответственность за действие, которое на момент его совершения не считалось правонарушением. Кроме того, Конституция запрещает принуждать человека свидетельствовать против самого себя.

Теперь судебные решения, вынесенные по делу Максима Немерова, должны быть пересмотрены.