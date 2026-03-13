​Госуслуги открыли проверку исполнительных производств для других людей и организаций

На портале Госуслуг появилась возможность проверять наличие исполнительных производств не только в отношении себя, но и других физических или юридических лиц. Сервис доступен всем зарегистрированным пользователям, сообщает РИЦ «Югра».

Через новый инструмент можно узнать номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, адрес и название отдела судебных приставов, а также ФИО и контакты пристава. Если производство уже завершено, сервис покажет причину и дату его окончания или прекращения.

Для проверки физического лица пользователю понадобятся фамилия, имя, отчество, дата рождения и регион ведения производства. Чтобы проверить организацию, достаточно указать ее название, адрес и регион.

Как отмечается в сообщении, сервис помогает заранее узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам. Это может пригодиться, чтобы избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами и подготовиться к крупным сделкам.

Развитие сервиса идет в рамках нацпрограммы «Экономика данных».