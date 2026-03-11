Тревожная кнопка против мошенников: треть сигналов приходит после переводов через СБП

Средний чек подозрительных операций по «тревожной кнопке» составляет 6,7 тысяч рублей. Чаще всего такой способ заявить о хищении использует молодежь, а самые крупные суммы – у пользователей старше 40 лет. Такой статистикой поделились в ВТБ. Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают «тревожную кнопку», приходится на СБП-переводы между физлицами – это 33,5%, на переводы по реквизитам – 18,6%, на переводы другому клиенту банка – 8,5%.

«Тревожная кнопка» появилась в мобильном приложении в октябре 2025 года. Пользователь может отметить транзакцию как мошенническую в истории операций и ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России. Справка формируется автоматически, её можно скачать и использовать при обращении в правоохранительные органы. «Раньше клиенты часто молчали, не обращались ни в банк, ни в полицию. Теперь «нажать кнопку» легко, даже если сумма небольшая», — отметил вице-президент банка Дмитрий Саранцев.