Автор хитов советского кино Александр Зацепин отпраздновал вековой юбилей

Народному артисту России, композитору Александру Зацепину 10 марта исполнилось 100 лет. Автор легендарных мелодий к советским и российским фильмам отметил юбилей большим концертом в Большом театре, рассказали в РБК Life.

Александр Зацепин родился в 1926 году в Новосибирске в семье хирурга и учителя русского языка и литературы. После службы в армии, где он освоил игру на нескольких инструментах, поступил в Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы (тогда − Алма-Атинская консерватория).

Композитор создал саундтреки к десяткам известных картин. Его мелодии звучат в фильмах:

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

«Бриллиантовая рука»

«Двенадцать стульев»

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Не может быть!»

«Спортлото-82»

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Особое место в карьере Зацепина заняло сотрудничество с режиссером

Леонидом Гайдаем. Их творческий союз начался в 1965 году и подарил советскому кино десятки музыкальных хитов.

Не менее успешной стала работа с певицей Аллой Пугачевой. Для нее композитор написал десятки песен, в том числе:

«Куда уходит детство»

«Этот мир»

«До свидания, лето»

«Волшебник-недоучка»

Музыка Зацепина звучит и в фильме «Женщина, которая поет», где Пугачева исполнила главную роль.

В соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым композитор создал около ста песен, многие из которых стали народными: