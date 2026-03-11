Автор хитов советского кино Александр Зацепин отпраздновал вековой юбилей

Народному артисту России, композитору Александру Зацепину 10 марта исполнилось 100 лет. Автор легендарных мелодий к советским и российским фильмам отметил юбилей большим концертом в Большом театре, рассказали в РБК Life.
Александр Зацепин родился в 1926 году в Новосибирске в семье хирурга и учителя русского языка и литературы. После службы в армии, где он освоил игру на нескольких инструментах, поступил в Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы (тогда − Алма-Атинская консерватория).
Композитор создал саундтреки к десяткам известных картин. Его мелодии звучат в фильмах:
- «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
- «Бриллиантовая рука»
- «Двенадцать стульев»
- «Иван Васильевич меняет профессию»
- «Не может быть!»
- «Спортлото-82»
- «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Особое место в карьере Зацепина заняло сотрудничество с
режиссером
Леонидом Гайдаем. Их творческий союз начался в 1965 году и подарил советскому кино десятки музыкальных хитов.
Не менее успешной стала работа с певицей Аллой Пугачевой. Для нее композитор написал десятки песен, в том числе:
- «Куда уходит детство»
- «Этот мир»
- «До свидания, лето»
- «Волшебник-недоучка»
Музыка Зацепина звучит и в фильме «Женщина, которая поет», где Пугачева исполнила главную роль.
В соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым композитор создал около ста песен, многие из которых стали народными:
- «Песенка про медведей»
- «Остров невезения»
- «Песня про зайцев»
- «Губит людей не пиво...»
- «Есть только миг»
- «Ищу тебя»