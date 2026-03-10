Почти треть предпринимателей в России задумалась о закрытии или продаже бизнеса

Почти каждый третий предприниматель в России задумывается о закрытии или продаже бизнеса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование ФОМ и НИУ ВШЭ.

По данным опроса, о таком решении думают 31% представителей малого бизнеса. Исследование проводится среди одних и тех же респондентов с 2021 года. В выборку входят более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев малых компаний. Последний этап опроса проходил с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Согласно результатам, 52% участников уверены, что положение их бизнеса будет ухудшаться. Улучшения ждут только 12% предпринимателей. Для сравнения, в первом квартале 2022 года оптимистично оценивали перспективы не менее 20% респондентов, а пессимистично — 38%.

Также исследование показало, что доля предпринимателей, работающих в режиме выживания, по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 39%. Это максимальный показатель за последние пять лет.

На этом фоне 10 марта Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовал исследование, в котором говорится, что к началу весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции. В докладе отмечается, что темпы роста потребительских цен остаются высокими, несмотря на замедление инфляции.

Эксперты также указывают на стагнацию в большинстве гражданских отраслей экономики и быстрое сокращение прибыли предприятий. Проблемы, по их оценке, наблюдаются в машиностроении, производстве оборудования и других важных секторах.