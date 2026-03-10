​SuperJob: удаленную работу в России сохраняют 35% компаний, чаще всего — в IT и крупном бизнесе

Дистанционная занятость сегодня сохраняется в 35% российских компаний. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса представителей кадровых служб 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Полгода назад о наличии сотрудников на удаленке сообщали 39% работодателей, то есть показатель снизился. При этом в Москве дистанционный формат распространен заметно чаще — его используют 43% компаний. В Санкт-Петербурге доля таких работодателей составляет 36%, в остальных регионах России — 31%.

Удаленка активнее применяется в крупном бизнесе. Среди компаний со штатом более 1000 человек такой формат есть у 37%, тогда как среди организаций с численностью до 100 сотрудников — у 26%.

Работа из-за рубежа остается редкостью. Только 4% опрошенных сообщили, что в их компаниях есть сотрудники, которые трудятся удаленно из других стран. На крупных предприятиях этот показатель немного выше — 5%.

В большинстве организаций, где практикуют дистанционный формат, он охватывает лишь небольшую часть коллектива. Три из четырех респондентов, или 75%, сообщили, что на удаленке находится менее 10% сотрудников. Еще 13% работодателей сказали, что дистанционно работают от 10 до 20% штата.

Чаще всего удаленный формат сохраняется в определенных профессиональных сферах. Лидирует IT: в 38% компаний, где есть удаленка, дистанционно работают именно айти-специалисты. На втором месте — сотрудники по управлению персоналом и рекрутингу, а также бухгалтеры и финансисты, их назвали по 18% респондентов. Инженеры работают удаленно в 13% компаний, специалисты по продажам — в 12%. Также дистанционно нередко трудятся сотрудники кол-центров, отделов закупок, маркетинга, логистики, юриспруденции, дизайна и аналитики.