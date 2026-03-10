По мнению эксперта, девелопер «Самолет» расширял бизнес в убыточных направлениях и теперь вынужден оптимизировать расходы

ГК «Самолет» ранее обратилась к правительству России с просьбой предоставить льготный кредит в размере около 50 млрд рублей для частичного погашения долгов на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Однако власти отказали девелоперу в прямой господдержке, сочтя его финансовое положение некритичным. На этом фоне основатель строительной компании GOOD WOOD Александр Дубовенко прокомментировал ситуацию, объяснив причины сложностей застройщика.

По словам эксперта, проблемы компании стали следствием агрессивной стратегии расширения и инвестиций в убыточные направления бизнеса.

«Давайте подумаем, как такое может быть, что самая крупная компания в России, девелоперская, просто которая строит везде кучу всего, цены растут в космос, маржа колоссальная. Как может такая компания запросить господдержку? Все очень просто. Агрессивное развитие. Быстрее, быстрее, быстрее. И самое главное, если в домах многоэтажных у них еще более-менее, то они начали идти в совершенно убыточные бизнесы. Ну, например, они пошли в малоэтажку, просадили там несколько миллиардов рублей. Потом они полезли делать сеть по всей России риэлторских агентств. Тоже там убытки. И, естественно, когда ты постоянно работаешь в убыток, ты не накопил денежные средства. Как только ставка повысилась, долг стало обслуживать сложнее, и, собственно, вот попросили господдержку. На самом деле, эти 50 миллиардов, если бы даже дали, это вряд ли бы спасло Самолет. Им требуется сейчас, конечно же, глобальная реконструкция», − заявил Дубовенко в своем канале на YouTube.

Эксперт считает, что компания способна стабилизировать ситуацию при условии сокращения затрат и отказа от новых проектов.

«Выкрутиться они могут. Во-первых, активнее продавать свой земельный банк, активнее продавать свои проекты, которые у них уже в начальной стадии, не лезть в новые стройки, сократить, естественно, как минимум 50% персонала, и компания устоит там в какой-то долгосрочной перспективе. То есть я думаю, вряд ли он совсем разорится. Но грустные времена настали», − отметил он.

Напоминаем, что «Самолет» должен реализовать крупный инвестиционный проект и в Сургуте. Компания получила разрешения на строительство жилья на территории научно-технологического центра. Проект предусматривает возведение 160 тысяч квадратных метров жилья, а также создание социальной и коммерческой инфраструктуры − школы, детского сада, спортивного комплекса и торговых объектов.

Инвестиционное соглашение заключено между девелопером и правительством Югры. По информации окружного департамента экономического развития, изменения в его условия не вносились.

Кроме того, в 2024 году застройщик получил в пользование 14 земельных участков в НТЦ Сургута без проведения торгов. Тогда объем инвестиций оценивался в 30 млрд рублей, а срок реализации проекта − в восемь лет.