Большинство читателей СИА-ПРЕСС считают, что РЭК виновна в резком росте тарифов на электроэнергию в Югре

Почти 93% читателей СИА-ПРЕСС считают, что руководители региональной энергетической комиссии допустили нарушения при согласовании резкого повышения тарифов на электроэнергию. Такие данные показал опрос, проведенный на нашем портале на фоне заявления премьер-министра России Михаила Мишустина о возможной дисквалификации региональных чиновников за необоснованный рост коммунальных платежей.

Согласно результатам голосования, вариант «Да, РЭК что-то сделала неправильно и несет ответственность за резкое повышение тарифов» выбрали 92,9% участников. Лишь 5,2% респондентов уверены, что комиссия действовала в рамках законодательства и руководствовалась правительственными нормативами. Еще 1,9% опрошенных затруднились с ответом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил, что в ряде субъектов РФ полномочия по регулированию тарифов используются не всегда качественно. Из-за этого правительством подготовлены предложения, которые позволят ФАС устанавливать предельные тарифы в случае повторных нарушений со стороны регионов. Соответствующие изменения уже внесены в Госдуму.

Напомним, с января 2026 года в России произошло повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост в среднем составил 1,7%. Очередное повышение тарифов запланировано на октябрь 2026 года, при этом его размер будет зависеть от региона.