Минздрав рекомендовал шесть цветов формы для медиков в зависимости от должности

Министерство здравоохранения РФ представило рекомендации по цветовой гамме формы медицинских работников в зависимости от их должности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно рекомендациям, цвет одежды медработников должен отражать их место в организационной структуре медучреждений. Так, руководящему персоналу предлагается носить форму фиолетового цвета. Для врачей рекомендован темно-зеленый цвет, для среднего медицинского персонала – салатовый.

Младшему медицинскому персоналу советуют использовать форму лавандового цвета. Административным работникам медучреждений рекомендуется голубая форма, а сотрудникам немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистам – серая.

В документе также приводятся рекомендации к обуви медицинских работников. В частности, толщина подошвы должна составлять около двух-трех сантиметров, чтобы снизить нагрузку на ноги. Кроме того, подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, не вызывать дискомфорта при использовании и предотвращать скольжение.