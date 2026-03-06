«Серебряные» волонтеры раздали памятки о профилактики ОРВИ в Тюмени

Активисты проекта «Бабушки особого назначения» Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации вышли на улицы Тюмени с необычной миссией. Добровольцы напомнили жителям о сезонных рисках для здоровья и способах профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Технология соответствует направлениям национального проекта «Семья», отметили в департаменте социального развития Тюменской области.

Активисты делились практическими знаниями в памятках: как укрепить иммунитет и защитить себя от вирусов. Вместо скучных лекций прохожих ждали душевные беседы.

«Знаете, это так трогательно – встречать настолько неравнодушных людей! Ваш разговор заставил меня задуматься о том, над чем раньше я как-то и не думала. Но теперь я действительно буду проявлять чуткость к своему здоровью, беречь его. Спасибо вам огромное за эту беседу», – поблагодарила жительница Тюмени Алла Евгеньевна.

«Бабушки особого назначения» – это добровольцы старше 55 лет, которые не только сами осваивают важнейшие навыки: от безопасности на улице до финансовой и лекарственной грамотности, но и с большим энтузиазмом передают знания сверстникам и молодежи. Инициатива реализуется Региональным центром активного долголетия совместно с Тюменским благотворительным фондом «Старшее поколение».