Тюменский эксперт выступит на Международной выставке туризма и гостеприимства

С 11 по 13 марта в Москве пройдет Международная выставка туризма и гостеприимства MITT. В этом году в ней примут участие 40 стран и большинство регионов России. Ключевой темой MITT-2026 станет медицинский и оздоровительный туризм.

В рамках деловой программы Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья проведет сессию «Путешествие за здоровьем и долголетием. Тренды популярности оздоровительного туризма 2025-2026 гг.». Спикером на ней выступит директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Тюменская область не случайно представляет свой опыт в этом направлении. В 2025 году регион заключил соглашение со «СберМедИИ» о развитии медицинского туризма, а также стал обладателем гран-при Всероссийской туристической премии в номинации «Регион оздоровительного туризма». За 12 месяцев прошлого года область посетили более четырех миллионов человек.

Напомним, что туристический поток в регион стабильно растет. Только за новогодние каникулы 2026 года Тюменскую область посетили около 250 тысяч гостей – это больше, чем годом ранее. Традиционно высоким спросом пользуются термальные источники, а также культурно-исторические площадки: поток в Тобольский музей-заповедник в праздничные дни вырос более чем в два раза.