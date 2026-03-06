16+
Российские власти назвали незаконным размещение рекламы в Telegram

​ФАС России заявила о признаках нарушения закона при размещении рекламы в Telegram

Российские власти назвали незаконным размещение рекламы в Telegram
Фото Freepik

Федеральная антимонопольная служба заявила, что размещение рекламы в Telegram рассматривается как нарушение законодательства из-за мер по ограничению доступа к мессенджеру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий ведомства.

В ФАС России уточнили, что в размещении рекламных интеграций на этой площадке усматриваются признаки нарушения рекламного законодательства. Ответственность, по данным службы, могут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру „Телеграм“ ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — сообщили в ведомстве.

Также ФАС рекомендовала участникам рынка проанализировать контент, который размещается на информационных ресурсах с ограниченным доступом. В службе добавили, что при наличии оснований принимают предусмотренные законом меры реагирования.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:58
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

