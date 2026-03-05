16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey
Президент поручил МВД к середине лета придумать, как ограничить движение электросамокатов по тротуарам

​Путин поручил проработать ограничения движения СИМ по тротуарам к 1 июля 2026 года

Президент поручил МВД к середине лета придумать, как ограничить движение электросамокатов по тротуарам
Фото Freepik

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электродвигателем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованный на сайте Кремля.

Подготовить и представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ, в том числе предпринимателями, поручено Минтрансу совместно с МВД. К работе также должны подключиться Совет по развитию гражданского общества и правам человека, Общественная палата и заинтересованные комиссии Госсовета.

Срок исполнения поручений установлен до 1 июля 2026 года.

Ранее, в январе, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявлял, что пользователи СИМ должны иметь те же обязанности, что и водители автомобилей, включая запрет на управление в нетрезвом состоянии. Он также отмечал необходимость четкой ответственности для пользователей СИМ при ДТП.


нравится (5) не нравится (0)
05 марта в 16:21, просмотров: 833, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
05 марта в 18:21
Походу он купил самокат
Alkonowa1ow
05 марта в 20:01
Поддерживаю решение Президента РФ В.В. Путина по ограничению движения электросамокатов по тротуарам!!!. Выгнать их всех на автодороги, где должны быть для них выделенные полосы СИМ. Кроме того на автодорогах должны быть выделенные полосы ОТ для движения общественного транспорта. За что боролись «на баррикадах»? Понастроили автодороги только для личного автотранспорта, в автобусы оставили у «параши». СИМ вытеснили на тротуары, которые не приспособлены для механического транспорта СИМ. Чем СИМ отличается от автомобиля? А ничем. Он такой же источник повышенной опасности, как автомобиль и даже хуже. СИМ оккупировали наши тротуары. А водители СИМ относятся, как бы к нам, к «пешеходам». Они не несут никакой ответственности за нарушение ПДД, передвигаясь на СИМ. При ДТП электросамокатчики все такие «белые и пушистые». Их не разыскивают, их не тащат на медосвидетельствование, с них не требуют права на управление СИМ. Они могут бросить электросамокат и скрыться с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему. А тем временем флот электросамокатов 4-х ведущих каршеринговых компаний РФ неприлично вырос. Хозяева компаний, сдающих СИМ в аренду, получают «дикие» прибыли за государственный счёт. Как не крути, а тротуары построили не они, а государство или муниципалитет. Построили для ПЕШЕХОДОВ. За тротуары они не платят. Они халявщики и преступники. Их судить надо.
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9 
