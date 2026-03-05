​Путин поручил проработать ограничения движения СИМ по тротуарам к 1 июля 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электродвигателем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованный на сайте Кремля.

Подготовить и представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования СИМ, в том числе предпринимателями, поручено Минтрансу совместно с МВД. К работе также должны подключиться Совет по развитию гражданского общества и правам человека, Общественная палата и заинтересованные комиссии Госсовета.

Срок исполнения поручений установлен до 1 июля 2026 года.

Ранее, в январе, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявлял, что пользователи СИМ должны иметь те же обязанности, что и водители автомобилей, включая запрет на управление в нетрезвом состоянии. Он также отмечал необходимость четкой ответственности для пользователей СИМ при ДТП.