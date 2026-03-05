Президенту предложили направлять 30 млрд рублей дорожных штрафов на обновление общественного транспорта в регионах

Около 30 млрд рублей, или пятую часть от суммы штрафов за нарушения ПДД, поступающих в региональные бюджеты, могут направить на развитие парка общественного транспорта в субъектах РФ. Об этом, как пишут «Ведомости», заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

С инициативой перечислять часть средств от уплаты штрафов на финансирование общественного транспорта Цыденов обращался к президенту в декабре 2025 года. Тогда Владимир Путин ответил, что над такой мерой можно подумать, хотя в Минфине, по его словам, «не любят» подобные предложения.

По данным, которые привел глава Бурятии, в 2025 году объем уплаченных штрафов за нарушение ПДД составил 235 млрд рублей. Из них 165 млрд рублей поступили в региональные бюджеты, а 70 млрд — в федеральный, за счет этих средств пополняются дорожные фонды. Цыденов отметил, что регионы единогласно поддерживают идею направлять часть таких поступлений на обновление общественного транспорта.

По словам главы Бурятии, 30 млрд рублей — это почти вдвое больше действующих мер поддержки. Он считает, что новый механизм финансирования позволит к 2030 году достичь целевого показателя по обновлению 85% парка общественного транспорта в агломерациях и городах. В соответствии с указом президента срок эксплуатации автобусов, троллейбусов и трамваев должен быть не старше нормативного.

На том же совещании вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас показатель обновления парка составляет 76%.

В Сургуте уже много лет наблюдается дефицит автопарка у главного городского перевозчика «СПОПАТ». В этом году он направит 435 млн рублей на покупку 25 новых автобусов.