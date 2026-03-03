​В Тобольске на маршруте №107 убрали контроль билетов и получили быстрый убыток

В Тюменской области на автобусном маршруте №107 в Тобольске на несколько недель полностью убрали контроль билетов, чтобы проверить, будут ли пассажиры платить за проезд без контролера. Об итогах эксперимента сообщил канал «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на публикацию в соцсетях перевозчика.

По результатам проверки в ПАТП заявили, что после отмены контроля часть пассажиров перестала оплачивать поездки. В итоге по отчетности пассажиропоток снизился на 19,4% — «каждый пятый пассажир просто перестал существовать». Убытки предприятия составили 114 264 рубля — на одном маршруте и за короткий срок.

В сообщении отмечается, что эти деньги могли бы пойти на развитие перевозок, в том числе на новые остановки, ремонт автобусов и зарплаты водителей.

«Честность — это когда поступаешь правильно, даже если за тобой никто не смотрит», — так в ПАТП обратились к жителям города.