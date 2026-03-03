Предпринимателям дадут время адаптироваться к новым правилам и выбрать систему налогообложения

Минфин России предложил временно освободить малый бизнес в сфере общественного питания от уплаты НДС. Поправки в Налоговый кодекс уже направили в Правительство РФ. Они касаются предпринимателей, которым с 2026 года пришлось перейти на новые налоговые условия.

«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону», − говорится в сообщении.

Переходный период для бизнеса

Поправки также предусматривают смягчение налоговой нагрузки для предпринимателей, которые с 2026 года утратили право на применение патентной системы налогообложения. Им планируется разрешить воспользоваться вычетами по НДС по товарам, работам и услугам, которые не были учтены в период применения ПСН.

Кроме того, бизнес на УСН, ставший плательщиком НДС с 2026 года, сможет уменьшить доходы по УСН на сумму уплаченного НДС, если предоплата была получена в период, когда компания еще не являлась плательщиком налога.

Еще одна мера касается расчета доходов за 2025 год. Предлагается не учитывать проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах при определении лимита доходов, после превышения которого утрачивается освобождение от НДС. Это правило будет действовать для предпринимателей с доходами до 60 млн рублей, утративших льготу.

Возможность сменить налоговый режим

Минфин также предлагает дать предпринимателям больше гибкости в выборе системы налогообложения. Если по итогам 2025 года доход предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысил 20 млн рублей, он сможет перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив налоговую до 25 апреля 2026 года.

ИП, совмещавшие ПСН с УСН, до этой же даты смогут изменить объект налогообложения по УСН на 2026 год.

Так бизнес получит дополнительное время для адаптации к новым налоговым условиям.

Упрощение страховых взносов

Еще одно предложение касается пониженных тарифов страховых взносов для предприятий обрабатывающей промышленности.

Планируется отменить требование о том, что не менее 70% дохода за предыдущий год должно приходиться на основной вид деятельности. Также компаниям разрешат суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности из перечня Правительства РФ для применения льготы.

Инициатива Минфина была предложена на фоне статистики, свидетельствующей о снижении предпринимательской активности. В 2025 году в России зарегистрировано 173 тысячи новых юридических лиц − минимум за 14 лет и на 20% меньше, чем годом ранее. При этом число ликвидированных компаний выросло до 233 тысяч.

В результате общее количество юридических лиц в стране сократилось до 2,6 миллиона. Дополнительным фактором для бизнеса стало повышение базовой ставки НДС до 22%.

Более подробно о том, что на самом деле стоит за статистикой, какие риски сегодня определяют предпринимательскую среду и в каких сферах проще стартовать с нуля, − читайте в статье СИА-ПРЕСС.

Кстати, ранее Минпромторг России выступил за введение полного НДС в 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 года.