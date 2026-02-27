16+
​Двойной эффект: сбережения теперь комбинируют

Вкладчики активно комбинируют сбережения с инвестициями

Александр Щербак

Со снижением ключевой ставки вкладчики начали подыскивать другие инструменты, которые помогут им сохранить прежний доход от накоплений. В итоге уже на 40% вырос спрос на вклады в сочетании с инвестициями в ценные бумаги. По данным ВТБ, активно комбинировать инструменты и перекладывать средства стали состоятельные клиенты. На тех, кто одновременно держит депозит и инвестирует, приходится уже половина их общего портфеля рублевых накоплений.

«Растущий спрос на комплексные финансовые решения говорит об укреплении тренда на сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию. В 2026 году ожидаем продолжение перетока средств с депозитов и накопительных счетов в инвестиционные продукты. Только у нас он может составить до 1 трлн рублей», – прокомментировал топ-менеджер банка Евгений Береснев.


