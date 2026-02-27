В Тюменской области почти 300 дел завершились примирением сторон в 2025 году

В Тюменской области подвели итоги работы судов за 2025 год. Одной из ключевых новелл прошлого года стало внедрение процедуры примирения – за десять месяцев рассмотрено около 300 таких дел, и каждое третье успешно завершилось мировым соглашением. Об этом сообщил губернатор Александр Моор по итогам совещании по подведению итогов деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей региона за 2025 год.

«Эффективная работа судебной власти – залог стабильности и развития любого государства. Именно суды призваны обеспечивать защиту прав и свобод каждого гражданина, гарантировать равенство перед законом», – подчеркнул глава региона.

Председатель облсуда Вячеслав Антропов поблагодарил губернатора и региональное правительство за продуктивное взаимодействие и поддержку. Он отметил, что правительство региона на протяжении многих лет взаимодействует с судебной системой, обеспечивая финансирование мировых судей, внедрение электронного документооборота и информационную открытость.

На совещании также поощрили представителей СМИ, которые способствуют повышению доверия общества к судам. Губернатор поблагодарил судей за добросовестный труд и стремление обеспечить высокий уровень правосудия.