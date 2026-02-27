Запрета VPN в России не планируется ‒ заявление депутата

Запрета на использование VPN в России не будет. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, в сети распространяется фейковая рассылка от имени Роскомнадзора, в которой граждан пугают якобы готовящимся запретом VPN и штрафами за их использование.

«Это не первый случай: электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН ‒ излюбленный прием и мошенников, и фейкометов. На самом деле, ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются», ‒ указал Горелкин в личном канале в мессенджере Max.

Напоминаем: с 1 сентября 2025 года в России ввели штрафы за рекламу VPN и целенаправленный поиск запрещенных материалов. Для граждан они составляют 50-80 тысяч рублей, для должностных лиц ‒ 80-150 тысяч, для компаний ‒ 200-500 тысяч рублей.