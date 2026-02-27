Потенциал Тюменской области представят в Сербии

Делегация Тюменской области продолжает работу в Республике Сербия. В ближайшие дни запланирована серия бизнес-переговоров, а также презентация инвестиционного потенциала Тюменской области для местных компаний.

В рамках визита представители региона уже встретились в Торговом представительстве России за круглым столом, где обсудили развитие двусторонних связей и торгово-экономического взаимодействия.

«Главная цель визита – проработка плана мероприятий по дальнейшему углублению сотрудничества между Тюменской областью и Сербией. Есть много точек соприкосновения, потенциал для роста взаимовыгодного сотрудничества», – рассказал заместитель директора департамента инвестполитики региона Александр Горлатов.

Также состоялись переговоры с рядом профильных министерств, курирующих развитие агропромышленного комплекса, строительства, труда и занятости населения. Кроме того, делегация посетила научно-технологический парк «Белград», который оказывает поддержку стартапам и растущим компаниям для ускорения их роста и развития.