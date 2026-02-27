Промышленники Тюменской и Челябинской областей провели переговоры

Представители тюменских предприятий завершили двухдневную бизнес-миссию в Челябинской области. С 24 по 25 февраля они встретились с руководством крупных промышленных предприятий, региональным минпромом, корпорацией развития, Союзом строителей Урала и Сибири, а также с администрациями Челябинска и Миасса.

В состав делегации вошли строительные, производственные и инжиниринговые компании, предприятия в сфере лизинга, производства стройматериалов, проектирования и монтажа инженерных сетей. Ключевой темой переговоров стала презентация модели строительно-индустриального кластера как инструмента развития экономического потенциала двух регионов, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Модель строительно-индустриального кластера позволит Челябинской и Тюменской областям построить выгодное экономическое сотрудничество и развитие бизнеса в регионах», – отметил начальник управления промышленности и новых технологий минпрома Челябинской области Сергей Никифоров.

Заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне добавил, что схема работы с кластером понятна и работоспособна. Он пообещал довести результаты переговоров до застройщиков и производственных компаний города.

«Наращивание присутствия в кластере компаний-недропользователей Южного Урала позволит обеспечить прямые поставки и оптимизацию инвестиционно-строительных циклов застройщиков в регионах УФО», – подчеркнула генеральный директор Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер» Юлия Ахметова.

Визит стал продолжением системной работы по расширению межрегиональной кооперации и продвижению тюменских практик в другие субъекты Уральского федерального округа.