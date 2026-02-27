Путин поручил расширить право многодетных семей на ежемесячное пособие

Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных семей на получение ежемесячного пособия в случае, если среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10%. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на информацию на сайте Кремля.

«Обеспечить <...> с 1 января 2026 года право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, Владимир Путин поручил кабмину проконтролировать назначение пособий многодетным семьям, а также проследить за реализацией мер по продлению времени работы детских садов.