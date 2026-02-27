16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,1218   EUR  91,0281  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:

Разумная мера для борьбы с мошенниками и отмыванием денег 36.1%

Усиление контроля за экономическими действиями граждан 55.6%

Не знаю 8.3%

Всего голосов: 144

Комментировать
0
Больше опросов

Российские многодетные семьи будут получать пособия даже если они немного превысили доходы над прожиточным минимумом

Путин поручил расширить право многодетных семей на ежемесячное пособие

Российские многодетные семьи будут получать пособия даже если они немного превысили доходы над прожиточным минимумом
Фото Freepik

Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных семей на получение ежемесячного пособия в случае, если среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения не более чем на 10%. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на информацию на сайте Кремля.

«Обеспечить <...> с 1 января 2026 года право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, Владимир Путин поручил кабмину проконтролировать назначение пособий многодетным семьям, а также проследить за реализацией мер по продлению времени работы детских садов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:47, просмотров: 29, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Глава Сургута Максим Слепов рассказал, чем город будет «удивлять» в 2026 году 709
  2. РЖД планирует запустить капсульные вагоны для одиночных поездок к 2028 году 658
  3. ​В Тюменской области создадут цифровую карту пожарных гидрантов для более эффективной борьбы с огнем 517
  4. ​Тюменские бизнесмены налаживают связь с предпринимателями Сербии 511
  5. ​Господдержка востребована у предпринимателей 499
  6. ​Более 15 тысяч многодетных семей Тюменской области получили выплаты на школьную форму в 2025 году 497
  7. ​Медучреждения Тюменской области оснащают современным оборудованием 494
  8. ​В Тюменской области создадут три новых кластера по федеральному проекту «Профессионалитет» 494
  9. В Тюменской области обновят перечень населенных пунктов, попадающих в зону риска подтопления 488
  10. ​Когда ждать пенсии и пособия в марте: график выплат в Югре 261
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1588
  2. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1472
  3. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1368
  4. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1334
  5. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 1333
  6. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1319
  7. ​Вместо пены для бритья и геля для душа. Как Сбер предлагает переосмыслить подарки к 23 февраля 1304
  8. ​Будущее крупного бизнеса в 2026 году 1247
  9. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 1218
  10. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 1213
  1. ​Когда иначе нельзя 6722
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5643
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4996
  4. ​Что такое хорошо 4862
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4581
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4537
  7. ​Маленькое напоминание 4242
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3978
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3727
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3518

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика