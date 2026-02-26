16+
​Более 15 тысяч многодетных семей Тюменской области получили выплаты на школьную форму в 2025 году

В 2026 году на каждого школьника из многодетной тюменской семьи можно получить 18 371 рубль

В Тюменской области подвели итоги предоставления ежегодной выплаты на школьную и спортивную форму за 2025 год. Мера поддержки, реализуемая в рамках национального проекта «Семья», была оказана более чем 15,1 тысячи многодетных малоимущих семей. Общая сумма выплат из областного бюджета превысила 575 миллионов рублей.

Выплата предоставляется однократно в год на каждого школьника из многодетной семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2026 году этот порог составляет 20 644 рубля. Размер самой выплаты – 18 371 рубль (равен прожиточному минимуму для детей).

Подать заявление на выплату за 2026 год можно в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Для первоклассников необходимо дождаться зачисления в школу. Решение о назначении принимается за 15 рабочих дней, еще 15 рабочих дней отводится на перечисление средств.

Оформить выплату можно через портал госуслуг, в МФЦ или в комплексном центре социального обслуживания по месту жительства. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-1-00000-1 или в социальном навигаторе Тюменской области.


