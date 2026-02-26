Тюменская делегация впервые отправилась с бизнес-миссией в Сербию

С 24 по 28 февраля 2026 года делегация Тюменской области впервые работает в Сербии. Бизнес-миссия призвана укрепить двустороннее торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, сообщили в департаменте инвестиционной политики региона.

Программа визита включает посещение Народной скупщины Сербии, переговоры в профильных министерствах, встречу в Хозяйственной палате с участием сербского бизнеса. Запланированы также круглый стол в Торгпредстве РФ, рабочие встречи в посольстве России и Русском доме в Белграде.

Делегация посетит Научно-технологический парк Белграда для изучения возможностей кооперации в сфере инноваций и поддержки стартапов. Отдельным блоком станет презентация инвестиционного, промышленного и технологического потенциала Тюменской области с участием сербских партнеров и инвесторов. В рамках деловой программы пройдет Demo Day компаний региона, а также презентация сербской инновационной компании BRRM, разрабатывающей решения на базе искусственного интеллекта.

Визит направлен на расширение кооперации в агропромышленном комплексе, строительстве и социальной политике, развитие промышленного и технологического партнерства, поддержку экспорта тюменских предприятий.

Организатором бизнес-миссии выступила Торгово-промышленная палата Тюменской области. Ожидается, что по итогам поездки будут достигнуты договоренности и сформирован план дальнейшего взаимодействия между регионом и сербскими партнерами.