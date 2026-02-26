16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,1218   EUR  91,0281  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области создадут три новых кластера по федеральному проекту «Профессионалитет»

Тюменские студенты получат больше возможностей для образования

​В Тюменской области создадут три новых кластера по федеральному проекту «Профессионалитет»
t.me/av_moor

В Тюменской области в 2026 году появятся три новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они будут работать в сферах строительства, химической отрасли и сельского хозяйства. Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

О создании новых кластеров сообщил губернатор Александр Моор.

«В этом году тюменская управленческая команда пройдёт образовательную программу подготовки, которую организует Мастерская управления «СЕНЕЖ». По её итогам разработаем проекты дорожных карт развития кластеров. И в сентябре мы запустим их в работу», – уточнил глава региона.

На данный момент в области успешно действуют три кластера – клиническая и профилактическая медицина, транспорт и дорожное строительство, машиностроение. Образовательные программы «Профессионалитета» реализуются в десяти колледжах и техникумах региона. Условия обучения максимально приближены к реальному производству.

Как отметил глава региона, с эффективностью такого подхода он лично ознакомился во время посещения Агротехнологического колледжа в Ялуторовске – студенты осваивают профессию в среде, максимально похожей на будущие рабочие места.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:18, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Максим Слепов: Дом Пионеров и «Аврора» в Сургуте должны быть сохранены 358
  2. В Сургуте завершается регистрация на молодежный форум «Город и я» 332
  3. В Сургуте суд оштрафовал жителя за фиктивную регистрацию в своей квартире трех человек (они даже не иностранцы) 318
  4. ​Актировка: 1-8 класс второй смены 306
  5. Подавляющее большинство пар в России уверены, что их отношения были бы лучше в более просторной квартире 298
  6. ​Бюджет 58 млрд и «прорывной» год: депутаты поддержали отчет главы Сургута Максима Слепова 291
  7. ​Парковка у аэропорта Ханты-Мансийска станет платной 290
  8. В России со следующего года изменятся правила, определяющие понятие «пиво» 283
  9. Если УК включила в вашу расчетку допрасходы на уборку снега, жалуйтесь в прокуратуру — депутат ГД 272
  10. Один из регионов Урала сокращает время продажи спиртного и ужесточает требования к алкомаркетам 269
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4539
  2. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1498
  3. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1388
  4. ​Празднование Масленицы в Сургуте перенесли из-за 36-градусных морозов 1333
  5. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1322
  6. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1276
  7. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 1275
  8. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1265
  9. ​Вместо пены для бритья и геля для душа. Как Сбер предлагает переосмыслить подарки к 23 февраля 1252
  10. ​Власти Сургута назвали причины перебоев электричества в СНТ и обозначили план действий 1245
  1. ​Когда иначе нельзя 6651
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5603
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4947
  4. ​Что такое хорошо 4603
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4539
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4446
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4341
  8. ​Маленькое напоминание 3961
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3933
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3676

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика