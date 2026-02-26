Тюменские студенты получат больше возможностей для образования

В Тюменской области в 2026 году появятся три новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они будут работать в сферах строительства, химической отрасли и сельского хозяйства. Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

О создании новых кластеров сообщил губернатор Александр Моор.

«В этом году тюменская управленческая команда пройдёт образовательную программу подготовки, которую организует Мастерская управления «СЕНЕЖ». По её итогам разработаем проекты дорожных карт развития кластеров. И в сентябре мы запустим их в работу», – уточнил глава региона.

На данный момент в области успешно действуют три кластера – клиническая и профилактическая медицина, транспорт и дорожное строительство, машиностроение. Образовательные программы «Профессионалитета» реализуются в десяти колледжах и техникумах региона. Условия обучения максимально приближены к реальному производству.

Как отметил глава региона, с эффективностью такого подхода он лично ознакомился во время посещения Агротехнологического колледжа в Ялуторовске – студенты осваивают профессию в среде, максимально похожей на будущие рабочие места.