Бизнес Югры привлек 1,5 млрд рублей по госпрограмме

Высокий спрос на госпрограмму Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса отмечают финансисты. С 1 января 2025 года «Программа 1764» переориентирована исключительно на поддержку инвестиционных проектов, однако продолжает сохранять ключевую роль в поддержке предпринимательства, стимулируя развитие приоритетных отраслей.

Так, по данным ВТБ, 64% средств, выданных по этой программе приходится на обрабатывающее производство и пищевую промышленность. 21% — это предприятия сфер транспорта и хранения, 12% – гостиниц и общественного питания, 2% – информации и связи и 1% выделенных средств предоставлен компаниям, занимающимся профессиональной и технической деятельностью и наукой. В Югре в прошлом году компании получили такую поддержку в 76 сделках на сумму в 1,5 млрд рублей.

«Изменения условий программы 1764 не сказались на интересе предпринимателей к этому механизму, он остается одним из ключевых для среднего и малого бизнеса, обеспечивая инвестиционную активность ключевых отраслей экономики», — отметил заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.