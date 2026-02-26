16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,4678   EUR  90,3211  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Господдержка востребована у предпринимателей

Бизнес Югры привлек 1,5 млрд рублей по госпрограмме

​Господдержка востребована у предпринимателей
Александр Щербак

Высокий спрос на госпрограмму Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса отмечают финансисты. С 1 января 2025 года «Программа 1764» переориентирована исключительно на поддержку инвестиционных проектов, однако продолжает сохранять ключевую роль в поддержке предпринимательства, стимулируя развитие приоритетных отраслей.

Так, по данным ВТБ, 64% средств, выданных по этой программе приходится на обрабатывающее производство и пищевую промышленность. 21% — это предприятия сфер транспорта и хранения, 12% – гостиниц и общественного питания, 2% – информации и связи и 1% выделенных средств предоставлен компаниям, занимающимся профессиональной и технической деятельностью и наукой. В Югре в прошлом году компании получили такую поддержку в 76 сделках на сумму в 1,5 млрд рублей.

«Изменения условий программы 1764 не сказались на интересе предпринимателей к этому механизму, он остается одним из ключевых для среднего и малого бизнеса, обеспечивая инвестиционную активность ключевых отраслей экономики», — отметил заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:12, просмотров: 29, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Максим Слепов: Дом Пионеров и «Аврора» в Сургуте должны быть сохранены 348
  2. В Сургуте завершается регистрация на молодежный форум «Город и я» 327
  3. В Сургуте суд оштрафовал жителя за фиктивную регистрацию в своей квартире трех человек (они даже не иностранцы) 312
  4. ​Актировка: 1-8 класс второй смены 298
  5. Подавляющее большинство пар в России уверены, что их отношения были бы лучше в более просторной квартире 296
  6. ​Парковка у аэропорта Ханты-Мансийска станет платной 288
  7. ​Бюджет 58 млрд и «прорывной» год: депутаты поддержали отчет главы Сургута Максима Слепова 286
  8. В России со следующего года изменятся правила, определяющие понятие «пиво» 280
  9. Один из регионов Урала сокращает время продажи спиртного и ужесточает требования к алкомаркетам 263
  10. Если УК включила в вашу расчетку допрасходы на уборку снега, жалуйтесь в прокуратуру — депутат ГД 260
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4538
  2. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1496
  3. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1386
  4. ​Празднование Масленицы в Сургуте перенесли из-за 36-градусных морозов 1333
  5. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1322
  6. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1275
  7. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 1275
  8. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1265
  9. ​Вместо пены для бритья и геля для душа. Как Сбер предлагает переосмыслить подарки к 23 февраля 1251
  10. ​Власти Сургута назвали причины перебоев электричества в СНТ и обозначили план действий 1244
  1. ​Когда иначе нельзя 6651
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5603
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4947
  4. ​Что такое хорошо 4596
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4538
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4446
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4341
  8. ​Маленькое напоминание 3954
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3931
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3676

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика