​Власти РФ ужесточат контроль за ростом коммунальных платежей

Михаил Мишустин допустил дисквалификацию региональных чиновников из-за тарифов ЖКХ

Руководителей региональных органов, отвечающих за тарифы ЖКХ, могут дисквалифицировать из-за ситуации с ростом коммунальных платежей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства за 2025 год в Госдуме.

По словам главы кабмина, в ряде субъектов РФ полномочия по регулированию тарифов используются не всегда качественно. В том числе это связано с тем, что у Федеральной антимонопольной службы не хватает необходимых инструментов влияния.

«Мы на сегодняшний день хотим ‒ и уже это реализовано в соответствующих предложениях в Думе ‒ дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. Если уже иначе невозможно, будем тогда делать таким способом. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», ‒ сказал Мишустин.

Эти меры уже заложены в законопроекте, внесенном в Госдуму.

При этом премьер подчеркнул, что рост тарифов для социально незащищенных категорий граждан ограничивается.

Повышение платы за ЖКХ в России произошло с января 2026 года. Предельный рост составил в среднем 1,7%. С 1 октября 2026 года тарифы вновь увеличатся, при этом размер повышения будет различаться в зависимости от региона, передает РБК.

Напомним, в Югре с начала 2026 года изменились тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО): с 1 января они выросли на 1,7%, а с 1 октября запланировано повышение на 10,7%.

Также с 1 января 2026 года в Сургуте изменились тарифы на холодную воду и водоотведение. Для абонентов СГМУП «Горводоканал» холодная вода теперь стоит 67 рублей 84 копейки за кубометр, водоотведение ‒ 70 рублей 56 копеек за кубометр.

Кроме того, для квартир без счетчиков по холодной воде с начала года плата фактически увеличилась вдвое. Повышающий коэффициент вырос с 1,5 до 3. Меру ввели для борьбы с мошенничеством при расчетах за коммунальные услуги.

Тем временем в Югре уже работают специальные группы, которые проверяют качество коммунальных услуг и обоснованность повышения тарифов. В их состав вошли депутаты, представители профильных ведомств, надзорных органов и общественники.


Сегодня в 13:14, просмотров: 81, комментариев: 0
