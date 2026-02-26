РЖД планирует капсульные вагоны для сна к 2028 году

16+
РЖД планирует запустить капсульные вагоны для одиночных поездок к 2028 году

РЖД планирует запустить капсульные вагоны для одиночных поездок к 2028 году
Оказывается, РЖД умеет не только сносить уникальные архитектурные объекты типа сургутского вокзала, но и изобретать что-то полезное для пассажиров. Компания готовит новый формат размещения в поездах дальнего следования — индивидуальные капсулы для сна. Как пишет progorod43.ru, такой вариант рассчитан на пассажиров, которые ездят в одиночку и хотят тишины и личного пространства без стоимости спальных вагонов.

В материале отмечается, что «капсула по-российски» задумывается как мини-пространство с возможностью закрыться от окружающих. Среди заявленных особенностей — шумоизоляция, два сценария освещения (мягкий вечерний и направленный для чтения), ниша для ручной клади у ног и удлиненное спальное место. Идею, как утверждается, взяли у японцев, но адаптировали под длинные поездки.

Проект привязан к обновлению подвижного состава. По информации издания, в 2026 году должны появиться первые вагоны нового габарита Т — шире и длиннее нынешних. Именно в них планируют запустить обновленные плацкарты, спальные вагоны и вагоны-рестораны. А в 2028 году, как говорится в публикации, на маршруты обещают вывести первые капсульные вагоны. Габарит Т показывали еще в 2020 году, но тогда проект замедлили из-за инфраструктуры и производства.


26 февраля в 16:32, просмотров: 1094, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
26 февраля в 17:39
Только бы система воздухоподачи исправно работала,а то мало ли чего...Надежнее "СВ" вагон.Карта лояльности выручает.

