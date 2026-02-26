16+
В России со следующего года изменятся правила, определяющие понятие «пиво»

Новый ГОСТ на пиво в России с 1 января 2027 года: доля солода, запрет спирта и новые виды солода

Фото Freepik

С 1 января 2027 года в России начнет действовать национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия». Он заменит документ 2012 года и обновит требования к производству пенного напитка. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой кандидата технических наук, доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Елену Мясникову.

По словам эксперта, стандарт остается добровольным, но определяет, какой продукт вправе называться пивом. Если производитель использует маркировку «ГОСТ», он должен соблюдать параметры: доля солода — не менее 80%, несоложеного сырья — не более 20%, при этом на сахаросодержащие продукты может приходиться не более 2%. Добавленный этиловый спирт исключается — допускается только естественное брожение. Пищевые добавки возможны в пределах, установленных стандартом. Если требования не выполняются, продукцию должны относить к категории «пивной напиток».

Одним из ключевых изменений станет расширение перечня разрешенных видов солода. Помимо ячменя и пшеницы, официально допускаются ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод. Как отмечается, это откроет дополнительные возможности для крафтовых производителей и экспериментальных рецептур.

Также новый ГОСТ вводит определение безалкогольного пива и допускает дробные значения плотности сусла, что позволяет точнее соблюдать рецептуру. Впервые закреплены конкретные критерии идентификации напитка, что дает возможность проверять соответствие требованиям в аккредитованных лабораториях.


Сегодня в 12:42
