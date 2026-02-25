Югорчане переходят на биометрическую защиту счетов

Банки активно внедряют биометрию. С её помощью югорчане уже защищают свой мобильный банк, подтверждают крупные операции, восстанавливают доступ к аккаунту, если он скомпрометирован.

Результаты опроса ВТБ, проведённого в декабре 2025 года, демонстрируют высокий уровень доверия к цифровым инструментам защиты, это подтвердили 93% респондентов. 40% из них сказали, что хотели бы самостоятельно выбирать способ подтверждения операций — будь то вход в аккаунт, покупки или переводы. А 15% прямо указали, что предпочитают биометрическое подтверждение — это второй по популярности вариант после кодов из СМС.

«Процесс сдачи биометрии займет всего 10 минут. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаях», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса банка Алексей Курзяков.

Финансовые организации масштабируют внедрение технологий распознавания лица, голоса и отпечатков пальцев, утверждая, что алгоритм современного распознавания нельзя обмануть с помощью фотографии, видеозаписи или маски.