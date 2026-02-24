Обновленный зал тяжелой атлетики в спортшколе «Тура» откроют в конце марта

Тюменская спортшкола «Тура» получит современную площадку с нормальной вентиляцией и крепкими полами для занятий тяжелой атлетикой. В спортшколе взялись за капитальное обновление зала тяжелой атлетики. Идею Федерации тяжелой атлетики и группы компаний «Север» поддержали областные власти.

«Работы уже идут полным ходом: завершен первый этап – демонтаж старых конструкций, – рассказали в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области. – Впереди – замена инженерных коммуникаций, установка современных систем вентиляции и кондиционирования, а также укрепление основания пола с применением специальных технологий, чтобы обеспечить безопасность при работе с тяжелыми снарядами. Обновленный зал станет полноценной базой для тренировок и соревнований лучших тяжелоатлетов региона, создаст комфортные условия для спортсменов и тренеров».

Открыть обновленный зал обещают к концу марта. Здесь будут тренироваться лучшие тяжелоатлеты региона, проводить соревнования и, что немаловажно, растить новых.

Отметим, что спортсмены Тюменской области показывают высокие результаты. Так, на первенстве России по тяжелой атлетике, которое проходит в Екатеринбурге, в первый день выступлений тюменец Евгений Абдуллин завоевав сразу две бронзовые медали.

14-15 марта в Тюмени пройдут чемпионат и первенство Тюменской области, а 21-26 апреля столица региона примет чемпионат и первенство Уральского федерального округа.