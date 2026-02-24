Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ограничить режим самозанятости после 2029 года

В России могут ограничить сферы действия режима самозанятости и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, направив обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову, пишут «Ведомости».

В письме говорится, что стоит рассмотреть ограничение применения спецрежима услугами, которые оказываются только физическим лицам — например, «услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т. д.», а также деятельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду.

Нилов отметил, что число самозанятых в России продолжает расти и сейчас достигает около 15 млн человек, поэтому вопрос перспектив режима после 2029 года приобретает все большее социально-экономическое значение. По его оценке, самозанятость востребована благодаря простой регистрации, автоматизации отчислений и отсутствию необходимости вести бухгалтерскую отчетность.

При этом депутат указал на системные проблемы в правоприменении налогового режима. В частности, по его словам, работодатели могут оформлять сотрудников как самозанятых, подменяя трудовые отношения гражданско-правовыми. Также Нилов отметил, что значительная часть пользователей режима фактически не формируют пенсионные права.