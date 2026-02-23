16+
​Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России в поздравлении с 23 февраля заявил о развитии армии и флота

Фото и видео: kremlin.ru

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин поздравил граждан страны, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил. Видеопоздравление опубликовали на сайте Кремля.

В своем обращении он отметил, что 23 февраля на протяжении десятилетий остается одним из значимых государственных праздников и символизирует уважение к защитникам страны, армии и флоту.

Президент подчеркнул, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и напомнил о сплоченности многонационального общества в разные исторические периоды.

Отдельно Владимир Путин отметил современных военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, а также заявил о продолжении работы по укреплению армии и флота, развитию вооружения и поддержанию ядерной триады как гарантии безопасности страны.


Сегодня в 13:13, просмотров: 41, комментариев: 0
