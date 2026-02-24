В Тюмени прошло совещание с участием психиатров из Томска, Новосибирска и Москвы

В Тюмени состоялось масштабное совещание, объединившее психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов и психиатров-наркологов. Гостями мероприятия стали специалисты из Томска, Новосибирска и Москвы.

«С приветственным словом к участникам Областного рабочего совещания обратились Татьяна Евгеньевна Захарычева, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области, и Евгений Владимирович Родяшин, главный врач Областной клинической психиатрической больницы», – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Участники обсудили итоги работы психиатрической службы за 2025 год, обменялись опытом и наметили пути улучшения помощи. Отдельно прошла секция медицинских психологов и научно-практическая конференция «Персонализированный подход в психиатрии: от науки к практике», приуроченная к 65-летию Областной клинической психиатрической больницы, которое учреждение отметило в прошлом году.

«Тюмень, прекрасный город, встретил нас теплом. Мероприятие очень полезное, и очень важно перенять опыт у коллег из Тюмени», – поделилась впечатлениями Яна Мохначева, главный врач Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы №3.