«Бабушкин воркаут» побывал в гостях в тюменском центре активного долголетия

В отделении временного проживания Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации прошла необычная встреча. Волонтеры проекта «Бабушкин воркаут. Продленка» устроили для маломобильных постояльцев легкие, но увлекательные занятия с массажными мячиками и эластичными лентами.

Инициатива реализуется благотворительным фондом «Старшее поколение» при поддержке грантового конкурса «Спорт для всех» Владимира Потанина и полностью созвучна целям национального проекта «Семья», рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

«Когда к нам приехали волонтеры, мы сначала растерялись, а потом словно помолодели! Очень увлекательно было играть, пробовать что-то новое, общаться – давно не проводили время так весело, – поделился впечатлениями 86-летний Яков Иванович. – Спасибо, что навестили нас. Мы всегда рады гостям, а такие встречи запоминаются надолго».

Эта встреча стала стартом марафона бодрящих разминок, приуроченного ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. На протяжении нескольких недель «серебряные» добровольцы будут проводить легкие зарядки в социальных учреждениях и интернатах, даря пожилым людям внимание, заботу и хорошее настроение.

Проект «Бабушкин воркаут» известен в Тюмени своими открытыми зарядками в парках, скверах и дворах, где к волонтерам 55+ могут присоединиться все желающие любого возраста. Теперь активисты расширяют свою аудиторию, приходя к тем, кто сам не может выйти на улицу.

Присоединиться к проекту и узнать о ближайших занятиях можно на официальном сайте фонда «Старшее поколение».