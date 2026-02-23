В Тюмени стартовал онлайн-курс для замещающих семей

В Тюмени начал работу онлайн-курс проекта «Курс на семью: новые возможности поддерживающей среды для замещающих семей». Ресурс создан для поддержки 130 замещающих семей Тюменской области, нуждающихся в помощи в период адаптации при приеме ребенка в семью, рассказали в департаменте социального развития региона.

Программа включает короткие видеоуроки от опытных психологов и полезные диагностики, которые помогут родителям и детям лучше понимать эмоции друг друга, научиться их выражать и укреплять доверие. Материалы доступны в любое удобное время – можно изучать их в перерывах или во время повседневных дел. При необходимости дополнительной поддержки специалисты готовы оказать помощь лично или на сайте курса.

К участию приглашаются замещающие родители, проживающие в Тюменской области и планирующие повысить свои компетенции.

«Мы хотим, чтобы этот проект стал надежным помощником для всех замещающих семей нашего региона, – поделилась Надежда Макарчук, председатель Совета ТРОО «Движение неравнодушных». – Мы уверены, что он даст родителям силы справляться с вызовами воспитания и улучшит их педагогические способности. Наша главная цель – сократить число детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы».

Главный партнер проекта – Региональный центр «Семья». Проект реализуют при финансовой поддержке правительства Тюменской области по итогам конкурса гранта губернатора на развитие гражданского общества в 2025 году.