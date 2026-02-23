Тюменский центр занятости наймет работодателей для трудоустройства инвалидов

Областной Центр занятости населения объявил закупку на аренду рабочих мест для людей с инвалидностью. Учреждение ищет организации, которые готовы официально трудоустроить граждан с ограниченными возможностями в счет установленной квоты.

Согласно документам, исполнителю предстоит обеспечить занятость двоих инвалидов ежемесячно на протяжении девяти месяцев – с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Речь идет не просто о формальном выделении вакансий, а о полноценном трудоустройстве с оформлением по Трудовому кодексу, выплатой зарплаты не ниже МРОТ и созданием специальных условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации.

Компания-исполнитель берет на себя все функции работодателя: от подбора кандидатов и оснащения рабочих мест до взаимодействия с контролирующими органами и налоговой. В случае увольнения сотрудника необходимо в течение одного рабочего дня уведомить Центр занятости и предложить новую кандидатуру.

Особое внимание в контракте уделено защите прав инвалидов – условия их труда не могут быть хуже, чем у других работников. Работодатель обязан обеспечить безопасность и соответствие рабочего места требованиям законодательства.

Заказчик будет принимать услуги ежемесячно и оплачивать их в течение семи рабочих дней после подписания акта. Цена контракта определится по итогам торгов. Согласно порталу государственных закупок, на эти цели из бюджета региона планируется направить около 730 тысяч рублей.

Таким образом, регион решает задачу квотирования рабочих мест через механизм государственно-частного партнерства: бизнес получает мотивированных сотрудников и компенсацию затрат, а люди с инвалидностью — официальное трудоустройство и социальные гарантии.