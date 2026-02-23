В Ялуторовском районе начнут выпуск комплектующих для ремонта железнодорожной техники

Власти Тюменской области утвердили скорректированный прогноз социально-экономического развития на ближайшее десятилетие. Согласно обновленным данным, к 2034 году регион ожидает серьезный экономический подъем.

Как пояснили в департаменте экономики, за основу расчетов взяли 2021 год. Валовый региональный продукт к 2034 году должен увеличится в 1,4 раза. Общий индекс промпроизводства поднимется в 1,3 раза, при этом обработка прибавит еще больше – в 1,4 раза. Розничная торговля совершит скачок в 1,7 раза, сельское хозяйство вырастет в 1,1 раза.

Пока в кабинетах утверждают цифры, в Ялуторовском районе стартует конкретное производство. Компания «Транссибирская компания», известная на рынке ремонта железнодорожной техники, разворачивает выпуск комплектующих.

Предприятие в 2025 году обратилось за поддержкой в Инвестиционное агентство региона и получило финансирование. В планах – производство путевого оборудования и механических устройств для железных дорог. На площадке появятся два новых цеха для обслуживания дизель-генераторов и собственная лаборатория контроля качества. Выйти на проектную мощность планируют к концу 2026 года.

Тему развития промышленности обсуждали и на недавней встрече машиностроителей на базе Завода по ремонту спецтехники «СНГК». Участники говорили о подготовке кадров с Тюменским индустриальным университетом, возможностях межвузовского кампуса и изменениях в экологическом законодательстве. Представители департамента инвестиционной политики отметили важность диалога власти и бизнеса для достижения амбициозных целей, обозначенных в прогнозе.