16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области в 2026 году заменят 46 лифтов и отремонтируют 128 крыш

В Тюменской области приступили к капремонту домов

​В Тюменской области в 2026 году заменят 46 лифтов и отремонтируют 128 крыш
t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области утвердили план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. В него вошли более 900 конструктивных элементов: 500 инженерных систем, 128 крыш, 72 фасада, 30 подвалов и фундаментов. В 46 домах подошли сроки замены лифтов – их тоже обновят в этом году.

На совещании в департаменте ЖКХ с участием заместителя губернатора Павла Перевалова, директора департамента Семена Тегенцева и представителей Фонда капремонта обсудили, как идут работы. На данный момент по 80% объектов уже заключены договоры с подрядчиками, ремонт начался. Еще 140 конструктивов выставлены на конкурс.

«Планы капитального ремонта на текущий год обширные. Под сухой формулировкой "конструктивные элементы" мы понимаем самые важные элементы многоквартирного дома – крыши, инженерные сети, подвалы, фасады, – пояснил заместитель губернатора Павел Перевалов. – Сейчас с Фондом капитального ремонта активно работают почти 70 подрядных организаций. Фонд детально контролирует их деятельность, проведена серьезная подготовка по оптимизации условий работы, потому что подрядные организации – это наши рабочие руки. Никто кроме них не выполнит эту сложную работу по обновлению домов, в которых живут люди».

Чтобы поддерживать бизнес и привлекать новые компании, Фонд использует несколько финансовых механизмов: сниженный обеспечительный платеж, авансовые платежи в течение 10 рабочих дней и промежуточные расчеты по выполненным работам. Сейчас идет отбор в реестр квалифицированных подрядных организаций – включение в него позволит бизнесу участвовать в капремонте многоквартирных домов.

Руководитель Фонда капитального ремонта Константин Самосватов добавил, что параллельно с текущими работами разрабатывается более 300 проектов на будущее.


нравится (0) не нравится (0)
23 февраля в 11:34, просмотров: 569, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей 400
  2. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 375
  3. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 375
  4. ​В Сургуте начали строить похоронный дом на Тюменском тракте − его откроют до конца 2028 года 361
  5. Российские власти планируют «подрезать» сферы деятельности для самозанятых 342
  6. ​Нужно не закрывать спортивные секции в подвалах, а помогать им в получении более качественных помещений 341
  7. ​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей? 340
  8. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 337
  9. ​В Тюменской области выполнили показатели федерального проекта по экономике замкнутого цикла 327
  10. ​Тюменские психиатры поделились с коллегами из регионов опытом лечения ментальных расстройств 325
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4433
  2. ​Маленькое напоминание 3343
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2019
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1901
  5. ​Биометрия: куда идём? 1855
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1747
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1678
  8. ​А если вдруг 1568
  9. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1542
  10. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1505
  1. ​Когда иначе нельзя 6575
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5527
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4785
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4433
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4354
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4259
  7. ​Что такое хорошо 4005
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3851
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3570
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3471

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика