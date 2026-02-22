В Тюмени для семей участников СВО провели экскурсию «Мир на ощупь»

В Тюмени общественная организация многодетных и успешных мам «Юнона» организовала для участников специальной военной операции и их семей интерактивную экскурсию «Мир на ощупь». Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, оно прошло в рамках работы «Женского движения Единой России», рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Участникам предложили погрузиться в полную темноту на пяти локациях, где нужно было на ощупь ориентироваться в пространстве, пробовать еду и напитки, угадывать запахи и записывать впечатления.

Владислав Чикунов, участник специальной военной операции, поделился ощущениями: «Экскурсия позволила вспомнить некоторые моменты происходившего на фронте. Например, когда ночью поднимают по тревоге, приходилось в полной темноте надевать обувь и бронежилеты».

Поддержку проекту оказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома «Единой России» Ольга Швецова.

«В Тюменской области уделяется большое внимание организации досуга семей бойцов. В этот раз мы предложили им окунуться в невероятный мир на ощупь. Считаю, что подобные мероприятия способствуют сплочению семей участников СВО», – отметила Ольга Швецова.

Она также вручила семьям сертификаты в массажный салон, который открыли участники партийного проекта «СВОй бизнес» Виталий и Антонина Кужель.

Экскурсии для бойцов и их семей продолжатся. В проекте задействуют музеи и другие культурные учреждения региона.