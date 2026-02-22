Россия и Казахстан утвердили сценарии пропуска паводков на трансграничных реках

Тюменская область участвует в подготовке к весеннему паводку на международном уровне. Директор департамента недропользования и экологии региона Елена Уляшева приняла участие в заседании Совместной Российско-Казахстанской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодий и паводков на трансграничных реках.

Участники утвердили сценарии пропуска паводковых вод с учетом прогнозов Росгидромета, Казгидромета и гидрологических моделей. Это позволит заранее скорректировать режимы наполнения и сработки водохранилищ, обеспечив безопасный пропуск весеннего паводка. По предварительной оценке, уровень воды ожидается ниже показателей 2025 года. Уточненный прогноз появится после 12 марта.

Год назад Тюменская область пережила один из рекордных паводков за всю историю наблюдений. Тогда благодаря слаженной работе регионального правительства, подразделений МЧС и органов местного самоуправления удалось избежать серьезных последствий. Для жителей паводок прошел практически незаметно.

«Обратил внимание коллег, что в этом году вновь может возникнуть риск сильного паводка, поскольку зима выдалась снежной. Поручил главам муниципалитетов держать на контроле подготовку к сезону, в том числе проверить готовность защитных гидротехнических сооружений», – отмечал губернатор Александр Моор на совещании по итогам прошедшего сезона.