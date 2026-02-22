Тюменский депкультуры отметили за эффективную реализацию нацпроекта «Семья»

Тюменская область получила высокую оценку на федеральном уровне за работу в сфере культуры. На заседании Координационного совета по культуре при Минкультуры Российской Федерации в Москве 20 февраля департамент культуры региона был отмечен благодарностью министра.

Награду вручили за эффективную реализацию в Тюменской области мероприятий федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья», в 2025 году.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров, получая благодарность, отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря слаженному труду сотрудников отрасли и поддержке регионального правительства.

«Национальный проект "Семья" направлен на поддержку семей с детьми и создание комфортной культурной среды. Тюменская область неоднократно становилась одним из лидеров по реализации профильных направлений в сфере культуры», – напомнили в информационном центра правительства Тюменской области.