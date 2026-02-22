Тюменская область ввела почти три миллиона квадратных метров жилья в 2025 году

В Тюменской области подвели итоги жилищного строительства за 2025 год. Объем введенного жилья составил почти три миллиона квадратных метров – это на тринадцать процентов больше, чем годом ранее.

– Это не единственный показатель жилищного строительства, в котором регион стабильно занимает лидерские позиции, – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Уже третий год подряд регион стабильно вводит более полутора квадратных метров жилья на человека. Этот показатель вдвое выше среднего по стране и позволяет Тюменской области входить в тройку лидеров. За последние пять лет в регионе возвели почти двенадцать миллионов квадратных метров жилья.

– Делать лучше и комфортнее новые кварталы нам помогает нацпроект «Инфраструктура для жизни». Благодаря ему там появляются благоустроенные зоны отдыха – парки и скверы, которые становятся точками притяжения не только для местных жителей, но и для всех горожан, – отметил глава региона.

Сегодня в строительной отрасли региона работают более 100 застройщиков, а в стадии возведения находится около четырех миллионов квадратных метров жилья.