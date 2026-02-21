Губернатор Александр Моор поручил проводить тренировки в школах в каждой четверти

В Тюменской области усилят антитеррористическую защиту школ и колледжей. Такое решение принято на заседании региональной Антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор в преддверии 20-летия образования Национального антитеррористического комитета.

По поручению главы региона, теперь учения по отработке действий при возникновении угроз будут проводиться в образовательных учреждениях ежеквартально – в каждой учебной четверти. Это позволит учащимся, преподавателям и персоналу закреплять навыки безопасного поведения.

На заседании также выработали дополнительные меры для повышения уровня транспортной безопасности на участках железнодорожных путей в Тюменской области. Кроме того, участники обсудили необходимость усиления совместной работы органов образования и правоохранительных структур по профилактике распространения среди школьников идеологии терроризма, неонацизма и деструктивных движений.

