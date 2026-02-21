Ветеранам СВО из Тюменской области предложили сократить срок обучения для трудоустройства

Тюменская область предложила сократить сроки обучения в колледжах для ветеранов специальной военной операции, чтобы они быстрее могли найти работу по гражданским специальностям. Инициативу представили на окружном форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге, где обсуждают предложения в «Народную программу» «Единой России».

Как отметил губернатор Александр Моор, многие бойцы во время службы освоили новые профессии — крановщика, экскаваторщика, водителя — но не имеют подтверждающих документов. «Одно из наших предложений: для скорейшего трудоустройства ветеранов рассмотреть возможность сократить для участников СВО сроки обучения по программам среднего профессионального образования», — заявил глава региона.

Форум в Екатеринбурге собрал представителей регионов УрФО. В нем приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев и первый вице-премьер Денис Мантуров. Главная задача – выработать конкретные инициативы, которые лягут в основу дальнейшего развития страны.

«Народная программа» «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, включает почти 400 положений и синхронизирована с нацпроектами. На форуме инициативы жителей и экспертов превращаются в конкретные предложения для включения в обновленную программу.