​Александр Моор провел встречу с гендиректором управляющей компании «Росводоканал»

В Тюменской области за восемь лет обновил более 500 км сетей и сократил отключения воды в два раза

Почти 570 километров сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Тюмени за последние восемь лет. В результате количество отключений сократилось более чем в два раза, а доля современных полиэтиленовых труб в городской системе достигла 70%.

Такие данные прозвучали на встрече губернатора Александра Моора с генеральным директором управляющей компании «Росводоканал» Сергеем Эмдиным.

– «Тюмень Водоканал» – крупнейшее предприятие в системе «Росводоканала», а также важный и ответственный партнер правительства области. Сегодня оно снабжает чистой водой около 1 миллиона 360 тысяч жителей региона, – отметил глава региона.

Общий объем инвестиций компании в модернизацию сетей в областной столице и муниципальных округах по концессионным соглашениям превысил 93,6 миллиарда рублей. Реконструкция основных водозаборов тюменской агломерации позволила значительно повысить качество воды.

В планах – еще более 1000 объектов строительства и модернизации.

– Наша стратегическая цель – за счет развития системы концессионных отношений повысить качество услуг, – подчеркнул Александр Моор.


